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Brexit'in damga vurduğu seçimde oy sayımı tamamlandı

İngiltere’de 248 belediyede yapılan kısmi yerel seçimlerde, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşarken, Liberal Demokrat Parti çok sayıda yeni belediye meclisi  üyeliği elde etti.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:38
Brexit'in damga vurduğu seçimde oy sayımı tamamlandı

Brexit krizindeki ülkede, 248 belediyede yapılan erken seçimlerde  Muhafazakar Parti 1335 belediye meclisi üyeliğini ve 49 belediyeyi kaybetti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi de 86 belediye meclisi üyeliği ile 6  belediyenin kontrolünü kaybederken, Liberal Demokrat Parti ile Yeşiller seçimin  kazançlı partileri olarak öne çıktı.

Oy sayımının tamamlandığı seçimde Liberal Demokrat Parti  750, Yeşil  Parti 194 yeni belediye meclisi üyeliği kazandı. Liberaller seçimde 12 yeni  belediyeyi de ele geçirdi.

Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) ise seçimde  145 belediye meclisi üyeliğini kaybetti.

Kısmi yerel seçim sonuçlarından genel seçime yönelik yapılan  projeksiyona göre Muhafazakar Parti de İşçi Partisi de oyların yüzde 28’ini  alırken, Liberallerin oy oranı yüzde 19’a çıktı.

Ülkede 2017 yılında yağılan erken genel seçimde Muhafazakarlar yüzde  42,4, İşçi Partisi yüzde 40, Liberaller de yüzde 7,4 oy oranına ulaşmıştı.

Kuzey İrlanda'da da 11 belediyede gidilen seçimlerde ise dengeler çok  değişmedi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek  veren İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) 2 belediye  meclisi üyeliğini, ayrılıkçı parti Sinn Fein de seçimde sadece 1 belediye meclisi  üyeliğini yitirdi.

İki parti, Kuzey İrlanda'da güç paylaşımına dayalı özerk yönetimin  ortakları olarak 2017 yılına kadar ülkeyi yönetmişti. 2017'de bozulan ortaklığın  ardından ülkede özerk yönetim hala kurulamadı.

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da seçmenler, kısmi yerel seçim için dün  sandık başına gitmiş, oylar bu sabah sayılmaya başlamıştı.

Siyasi gözlemcilere göre, yerel seçimde seçmenler, İngiliz siyasetinin  iki ana partisine İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecindeki  performansları nedeniyle sırtlarını dönerken, Brexit konusunda net olarak karşı  tutum alan Liberaller ile Yeşiller’e yöneldi.

İngiltere'de yapılan kamuoyu araştırmaları, Brexit'in geleneksel  siyasi partilere duyulan bağlılığı zayıflattığını ortaya koyuyor.?

Araştırmalara göre, seçmenler Brexit konusunda kutuplaşmış bulunuyor.  ?

Brexit krizi bağlamında İngiltere'de geçen aylarda Brexit Partisi ile  AB yanlısı Değişim İngiltere partileri de kuruldu.

İngiltere ile AB geçen ay yapılan zirvede Brexit'i 31 Ekim'e erteleme  kararı almıştı.

AB, İngiliz hükümetine, parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit  anlaşmasını onaylatmayı başarması halinde Birlik'ten daha erken ayrılma seçeneği  de sunmuştu.

Ancak İngiliz parlamentosundaki dengelere göre, Brexit anlaşmasına  onay alınması ihtimali zayıf görülüyor. İngiltere'nin bu durumda 23 Mayıs’ta  yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması güçlü bir ihtimal  sayılıyor.

Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi arasında Brexit sürecine  parlamentoda bir anlaşma ile çözüm getirmeye dönük görüşmeler yapılıyor.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i daha önce de 12  Nisan'a ertelemişti. 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda İngiltere yüzde 48’e  karşı 52 oy oranı ile AB’den ayrılma kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:38
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