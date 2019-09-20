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Brexit çıkmazı: İlaçsız da kalsak AB'den ayrılacağız!

‘Anlaşmasız ayrılık durumunda ilaç kıtlığı yaşanacak’ uyarıları bile Brexit yanlılarını tutumlarından vazgeçirmiyor. Şeker hastası bir İngiliz, ‘insüline sahip olmaktansa AB’den ayrılmayı tercih edeceğini’ söyledi.

20 Eylül 2019 Cuma 13:40
Brexit çıkmazı: İlaçsız da kalsak AB'den ayrılacağız!

Anlaşmasız Brexit’e gidilmesi halinde İngiltere’nin ilaç sıkıntısı yaşaması ihtimali bile ülkedeki ‘ayrılık taraftarlarını’ durdurmuyor.

İngiltere’nin AB’den ayrılacağı 31 Ekim yaklaşırken Brexit ile ilgili sokak röportajları yapmak için Birmingham’ı turlayan BBC ekibi, sürecin en hararetli taraflarından birine denk geldi.

Brexit yanlısı bir adam, “Ben şeker hastasıyım. İnsüline bel bağlıyorum ama yine de (AB’den) ayrılmak istiyorum” dedi.

Şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu, “Eğer insülin gelmezse, şeker hastası olan siz, bunun ödenmeye değecek bir bedel olduğunu mu düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Geri adım atmayan adam, “Evet öyle. Çünkü ayrılmak için oy kullandık. Anlaşma için oy vermedik biz. Biz hiçbir şey için oy vermedik, Avrupa’dan ayrılmak için oy verdik, değil mi? Ve istediğimiz de bu. Ya bir demokrasiyizdir ya da değil” yanıtını verdi.

​SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE: ÖLÜMÜME NEDEN OLSA BİLE DEĞER

Röportaj, sosyal medyada da gündem yarattı.

Brexit fanatiği adam için “AB’ye olan nefretim, kendi hayatıma olan sevgimden çok daha fazla”, “Gerçekten ölümüme neden olsa bile ayrılmaya değer”, "Avrupa'ya ne mi göstereceğiz? Uzun ve acılı bir ölüm" gibi yorumlar yapıldı.

31 EKİM'DE AYRILACAK

​Mevcut koşullar altında İngiltere 31 Ekim’de birlikten ayrılacak.

Başbakan Boris Johnson bu tarihe kadar AB ile bir ayrılık anlaşmasına imza atmak istediğini söylese de, bunun gerçekleşmemesi durumunda Brexit'in anlaşmasız bir şekilde gerçekleşeceğini vurguluyor.

ÜLKEDE İLAÇ SIKINTISI ÖNGÖRÜLÜYOR

Hükümetin senaryosuna göre, anlaşmasız Brexit’e gidilirse ülkede petrol, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanacak. İnsulin ve grip aşıları da dahil olmak üzere, hastalar ilaç bulmak için daha uzun süre beklemek zorunda kalacak. Taze gıda ürünleri daha zor bulunacak ve fiyatlar artacak.

Gümrük kontrolleri nedeniyle limanlarda nakliye işlemlerinde 3 ayı bulan gecikmeler yaşanacak. İngiltere limanlarında da aylar sürecek olan gecikmeler meydana gelecek.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 13:40
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