0553 313 94 23

Brent petrolün varili 62,48 dolar

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:37
Brent petrolün varili 62,48 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,94 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,39 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 62,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,27 dolardan alıcı buldu.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğinin duyurulmasının ardından petrol fiyatları yükselişe geçti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasının görüşüleceği toplantının temmuzun ilk haftası yapılacağına ilişkin beklentiler de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 62,34 ile 62,49 dolar aralığının direnç, 62,04 ile 62,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:37
  1. ABD türü ham petrol (WTI)
  2. Brent
  3. petrol fiyatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almaz-Antey’in eski yöneticisi Aşurbeyli: “Rusya ve Türkiye ortaklaşa S-400 sistemlerini üretebilir”
    1. Almaz-Antey’in eski yöneticisi..
    2. Falezlerden düşen genci polis kurtardı
    3. Karlıova’da temizlik seferberliği, 5..
    4. Gri listedeki DHKP/C'li teröriste ağır..
    5. Borsa, güne düşüşle başladı
    6. Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci..
    7. FETÖ’nün sözde Erciş imamı tutuklandı
    8. Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem..
    9. Bayan avukatın koruma talebi haklı..
    10. Serinlemek için göle giren askerden..
    11. Gençlik ve Spor eski bakanı Çağatay..
    12. Urartu Göz’e ilgi her geçen gün artıyor
    13. Yüz ve boyun sarkmasına dikkat
    14. Aksaray’da 200 bin dekar arazide 30..
    15. Beykozlu çiftçiler verimli sulamaya..
    16. Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı
    17. (Özel)Yüzde 85’i tamamlanan Çamlıca..
    18. Tahrikçi Demirtaş’tan İmamoğlu’na..
    19. (Özel) Karganın çorba içme çabası..
    20. TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnşaat..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz