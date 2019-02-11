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Brent petrolün varili 61,98 dolar

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 61,98 dolardan işlem görüyor.

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:45
Brent petrolün varili 61,98 dolar

Cuma gününe 61,81 dolardan başlayan ve gün içinde 62,50 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,76 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,35 artışla 61,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,22 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları kaynaklı ekonomik endişeler dolayısıyla düşüş gösteren finansal piyasalarla birlikte petrol piyasasında da fiyatlar yatay seyir izliyor.

Rus enerji şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Sechin’in, geçen günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kesintisi kararının stratejik bir tehdit olduğunu ve ABD’nin işini kolaylaştırdığını ifade eden bir mektup yazdığı belirtildi.

Mektupta bu yönde açık bir talep bulunmamasına rağmen bunun, Sechin’in kesintilerin sonlandırılmasını istediğini gösteren önemli bir etken olduğu kaydediliyor.

Bu arada, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 7 artarak 854'e yükseldi.

Uzmanlar, ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın petrol fiyatlarını düşürdüğünü ancak ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımın fiyatların belirli bir seviyenin altına inmesini engellediğini belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 61,60 ila 61,73 dolar aralığının direnç, 61,34 ila 61,47 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:45
  1. ABD
  2. ham petrol
  3. OPEC
  4. petrol

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