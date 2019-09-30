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Brent petrolün varili 61,68 dolar

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 61,68 dolardan işlem görüyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:02
Brent petrolün varili 61,68 dolar

Cuma günü 62,60 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 düşüşle 61,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,81 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 azalarak 713'e indi.

Geçen haftayı kayıpla kapatan petrol fiyatları haftaya durağan bir seyirle başladı.

Uzmanlar, Suudi Arabistan’ın petrol alt yapısına yönelik saldırıların yaralarını beklenenden daha hızlı şekilde sarmayı başarmasıyla arz sıkıntısının giderileceğini belirtiyor.

Ayrıca, ABD-Çin arasında ticaret savaşlarının yoğunlaşarak artacağı beklentilerinin petrol fiyatlarının düşüşünü destekleyebileceğine işaret ediliyor.
Öte yandan Yemen’de yükselen tansiyonun önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarını yükseltebileceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,70 ile 62,75 dolar aralığının direnç, 60,92 ile 60,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:02
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