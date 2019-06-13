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Brent petrolün varili 61,25 dolar

13 Haziran 2019 Perşembe 09:25
Brent petrolün varili 61,25 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,25 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,06 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,20 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,74 artışla 61,25 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,68 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 485,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 6,8 milyon varil artış kaydetmişti.

Ayrıca, EIA'nın "Haziran 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ABD'nin WTI türü ham petrolde bu yıla ilişkin varil fiyatı beklentisini 63 dolardan 59 dolara, Brent petrolde ise 70 dolardan 67 dolara düşürdüğü belirtildi.

Piyasalarda bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün açıklayacağı aylık petrol üretim verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 60,94 ile 61,51 dolar aralığının direnç, 59,80 ile 60,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:25
  1. ABD
  2. Brent Petrol
  3. ham petrol
  4. WTI

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