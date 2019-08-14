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Brent petrolün varili 60,87 dolar seviyelerinde

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,87 dolardan el değiştiriyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:28
Brent petrolün varili 60,87 dolar seviyelerinde

Dün 61,49 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,31 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 60,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,45 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, 300 milyar dolarlık Çin ürünlerine getirilen yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi uygulamasının, bazı bilişim-teknoloji ürünleri için 15 Aralık tarihine kadar ertelendiğini açıkladı.

ABD yönetiminin bu açıklaması, iki ülke arasındaki ticari gerginliğin petrol talebini azaltabileceği endişesiyle haftaya düşüşle başlayan uluslararası petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Ancak petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyri, dün Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan ABD haftalık ham petrol stoklarında artışla baskılanmaya devam ediyor.

API verilerine göre, ABD'de ticari ham petrol stokları beklentilerin aksine geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,7 milyon varil artışla 443 milyon varile ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi. 

ABD Başkanı Donald Trump 1 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 300 milyar dolarlık mallara 1 Eylül'den itibaren yüzde 10 ilave vergi uygulanacağını belirtmiş, açıklamanın ardından petrol fiyatları yüzde 7 düşmüştü.

Brent petrolde teknik olarak 58,44 ile 58,56 dolar aralığının direnç, 58,20 ile 58,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

KAYNAK:AA

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:28
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