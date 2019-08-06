Brent petrolün varili 60,49 dolar seviyelerinde Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 60,49 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,49 dolardan işlem görüyor. Dün 61,73 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,04 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 60,49 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,25 dolardan alıcı buldu. ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor. Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesi ve 2008'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi sonrası dün ABD Hazine Bakanlığı Çin'i "döviz manipülatörü" ilan etti.

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