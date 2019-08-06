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Brent petrolün varili 60,49 dolar

06 Ağustos 2019 Salı 09:35
Brent petrolün varili 60,49 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,49 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,73 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,04 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 60,49 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,25 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor. Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesi ve 2008'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi sonrası dün ABD Hazine Bakanlığı Çin'i "döviz manipülatörü" ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 300 milyar dolarlık mallara 1 Eylül'den itibaren yüzde 10 ilave vergi uygulanacağını belirtmişti. Bunun üzerine dün Çin Ticaret Bakanlığı, Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Öte yandan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, dün Rus mevkidaşıyla petrol piyasasındaki durumu görüştüğünü ve Suudi Arabistan'ın 2020'nin sonuna kadar üretim kesintisine uymaya devam edeceğini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 60,63 ile 61,19 dolar aralığının direnç, 59,30 ile 60,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:35
  1. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolü
  2. Brent
  3. petrol fiyatı

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