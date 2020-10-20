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Ekonomi Brent petrolün varili 42,52 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 42,52 dolar

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:37:18 -
Brent petrolün varili 42,52 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,52 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün dün 42,19 dolara kadar gerileyen varil fiyatı, günü 42,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 42,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,02 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair belirsizlik ve ABD ile Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeleri hafta sonu da devam ederken Pelosi, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden önce anlaşmaya varılması için (Donald) Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurmuştu.

Yatırımcıların arz fazlası endişeleri koronavirüs salgınındaki vaka sayılarında görülen artışla daha da artarken Libya’nın, Sharara petrol sahasında da üretime başlamasıyla ülkenin günlük petrol üretimi 500.000 varil seviyesine ulaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanlarının dünkü toplantısında, mevcut anlaşmaya bağlılık vurgusu yapıldı. Söz konusu anlaşmaya göre 1 Ocak itibarıyla OPEC+ ülkelerinin petrol kesintisini günlük 7,7 milyon varilden 5,8 milyon varile düşürecek olması petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Brent petrolde teknik olarak 43,12 ile 43,61 dolar aralığının direnç, 42,25 ile 42,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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