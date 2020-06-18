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Ekonomi

Brent petrolün varili 40,76 dolar

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:39:25 -
Brent petrolün varili 40,76 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 40,76 dolardan işlem görüyor.

Dün 41,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 40,76 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,86 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,2) artışla 539,3 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 152 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'de artan ham petrol stokları fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, ülkede yeni koronavirüs vaka sayılarının artması petrol talebini de zayıflatıyor.

Petrol piyasasında bugün, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) düzenleyeceği Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısına odaklandı.

Türkiye saatiyle 15.00'te başlayacak JMMC toplantısında OPEC ve OPEC dışı üye ülkelerin petrol üretim kesintisi miktarlarının daha yakından takip edilmesi amaçlanıyor.

Brent petrolde teknik olarak 40,97 ile 41,17 dolar aralığının direnç, 40,37 ile 39,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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