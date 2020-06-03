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Ekonomi

Brent petrolün varili 40,34 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 40,34 dolardan işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:53:00 -
Brent petrolün varili 40,34 dolar

Dün 39,75 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,94 artışla 40,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,87 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler tarafından gelecek hafta düzenlenmesi beklenen toplantıya odaklanırken, toplantıdan petrol üretim miktarındaki kesintinin uzatılması kararı çıkması bekleniyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, geçen hafta yaklaşık 500 bin varil azalan ABD ticari ham petrol stokları da petrol fiyatlarının yükselişine katkıda bulunuyor.

Bu arada, İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği beşinci ve son petrol yüklü tankerin Venezuela kara sularına girdiği açıklandı.

Brent petrolde teknik olarak 40,54 ile 40,95 dolar aralığının direnç, 40,13 ile 39,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

 

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