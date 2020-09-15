  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Brent petrolün varili 39,57 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 39,57 dolar

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:45:12 -
Brent petrolün varili 39,57 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 39,57 dolardan işlem görüyor.

Dün 39,51 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 39,57 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,29 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte ocak ayından beri dünya ekonomisini olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının hızla yayılmaya devam etmesi nedeniyle talep endişelerinin daha da artması etkili oldu.

Ayrıca, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülkenin petrol limanları ve kuyuları üzerindeki blokajı kaldırmasıyla Libya’nın ihracata başlayacak olması, piyasalardaki arz fazlası endişelerini arttırarak fiyatlara olumsuz yansıdı.

Öte yandan, ABD'nin petrol rafinerilerinin yarısından fazlasının bulunduğu Meksika Körfezi'nde Sally kasırgasının üretim kesintilerine sebep olması da talep bazlı düşüş beklentisine neden olarak fiyatları baskıladı. Aynı bölgede geçen ay da Marco ve Laura kasırgaları gerçekleşmişti.

Koronavirüs salgınına yönelik aşı çalışmalarındaki sevindirici gelişmeler de fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Brent petrolde teknik olarak 39,67 ile 39,73 dolar aralığının direnç, 39,53 ile 39,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız
Siyaset

Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız

Ankara'da katıldığı programda Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin konuşan Libya Uluslararası Kalkınma Programı Direktörü (BINA) Mustafa El Sa..
Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum
Dünya

Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum

Akdeniz ve Ege'de mültecilerin botunu batırmakla ün salan Yunanistan'dan bir skandal daha geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Meclis Üy..
26 ilde 65 yaş ve üzerine kısıtlama kararı
Korona Virüs

26 ilde 65 yaş ve üzerine kısıtlama kararı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik 26 ilde kısıtlama kararları geldi. Bazı illerimizde 65 yaş ve üzeri v..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı