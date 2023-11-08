Brent petrolün varil fiyatı çakıldı! Pompaya yansıması bekleniyor
Artan jeopolitik riskler nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz aylarda 70 dolar seviyesinden 90 dolarlı seviyelere hareket etmişti. 21 Temmuz'dan bu yana ilk defa brent petrol fiyatı 80 doların altına geriledi.
Çin ekonomisindeki yavaşlama ve resesyon endişesi nedeniyle brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 21 Temmuz’dan bu yana ilk defa 80 doların altına düştü.
80 doların altına düştü
Bu sabah kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 81,66 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dünya genelinde artan resesyon endişeleri nedeniyle gün içerisinde düşüşe geçerek 21 Temmuz’dan bu yana ilk defa 80 doların altına düştü.
Brent petrolün varil fiyatı 79,98’e kadar indikten sonra tekrar 80,28 dolara çıkarken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 76,10 dolardan alıcı buluyor.
Yavaşlayan ekonomik aktivitenin küresel talebi olumsuz etkileyeceği beklentisi ve İsrail'in Filistin'e saldırıları, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Çin ekonomisindeki düşüş öngörüsü tetikledi
Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'de ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin zayıf olduğuna dikkati çekti. IMF'nin açıklamasında, "Orta vadede, üretkenlikteki zayıflık ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle büyümenin 2028 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık yüzde 3,5'e düşeceği öngörülüyor." ifadesine yer verildi.
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Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin düştüğüne ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 11 milyon 900 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil düşeceği yönündeydi.
Akaryakıt fiyatlarına yansıyabilir
Petroldeki hızlı düşüş akaryakıt fiyatlarına da etki edebilir. Fiyatlar aşağı yönlü gelebilir.
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