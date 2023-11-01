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Ekonomi Brent petrolün fiyatı 96 dolara çıkarken dünyayı şok eden gelişme: Türkiye'den taşınan petrol arttı
Ekonomi

Brent petrolün fiyatı 96 dolara çıkarken dünyayı şok eden gelişme: Türkiye'den taşınan petrol arttı

Yeniakit Publisher
2023-11-01 18:58:00 - 2023-11-01 19:02:10
Brent petrolün fiyatı 96 dolara çıkarken dünyayı şok eden gelişme: Türkiye'den taşınan petrol arttı

Türkiye'den taşınan ham petrol ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Türkiye, petrol konusunda önemli adım atıyor. Ağustos ayında taşınan ham petrol 25 milyon 164 bin varil seviyesindeydi. Öte yandan Filistin'e saldırıların şiddetlenmesiyle birlikte 96 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, 86 dolar seviyesine geriledi.

Eylül ayında Türkiye üzerinden geçen boru hatlarıyla taşınan ham petrol miktarı %0,4 artarak 25 milyon 273 bin varil oldu. 

BOTAŞ tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye üzerinden geçen 4 boru hattıyla taşınan ham petrol miktarı 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 artışla 25 milyon 273 bin varil oldu. Ağustos ayında taşınan ham petrol 25 milyon 164 bin varil seviyesindeydi. Türkiye üzerinden geçen Irak-Türkiye, Ceyhan Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceylan ve BTC olmak üzere 5 ham petrol boru hattı bulunuyor. Ancak Irak-Türkiye petrol boru hattından son 6 aydır petrol akışı yapılmıyor.

Irak, Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014 yılında tahkim davası açmıştı. Dava, 25 Mart 2023 tarihinde sonuçlanmış ve Uluslararası Tahkim Mahkemesi Türkiye'nin tazminat ödemesine karar vermişti. Kararın ardından Türkiye, Irak’ın talebi üzerine hattan petrol akışını kesmişti. enerjigunlugu'ne göre: Eylül ayında Ceyhan-Kırıkkale hattından 2 milyon 510 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 2 milyon 676 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından 1 milyon 2 bin varil ve BTC'den 19 milyon 85 bin varil petrol taşındı. Kaynak: Türkiye'den geçen boru hatlarından taşınan petrol arttı.

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