Brent petrol ne kadar? Gabar'dan gelen petrol müjdesi sonrası: Benzin ve motorinde indirim var mı?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Petrol müjdesi sonrası bir çok defa indirime gidildi. Bugün itibari ile henüz zam veya indirime ilişkin bir açıklama gelmedi. Akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim beklenmiyor. Öte yandan ülkemizde perol konusunda hamleler devam ediyor. Fiyatlara ve ekonomiye süper etki edecek yorumları yapılıyor. Türkiye'de TPAO, petrol arayacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,98 TL

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İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,17 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,59 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 24,00 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,13 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,62 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 24,39 TL

Motorin fiyatı: 22,58 TL

LPG fiyatı: 10,77 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 24,38 TL

Motorin fiyatı: 22,66 TL

LPG fiyatı: 10,66 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor