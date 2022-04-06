Brent petrol fiyatı bugün ne kadar? (6 Nisan 2022 petrol fiyatları)

Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarının ardından Moskova'ya yönelik yeni yaptırım beklentilerinin arza dair endişeleri artırmasıyla erken işlemlerde yükseldi. Rusya’ya yönelik yeni yaptım sinyalleri pyetrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmakta.

Rus birliklerinin savaş suçu işlediği iddialarıyla beraber yeni yaptırım kararı endişeleriyle fiyatlarda dalgalanmalar devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında 110 doların altındaki yatay seyir devam ediyor. 6 Nisan 2022 tarihinde uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatı 107 dolar seviyesinde yer alıyor. Petrol fiyatlarının artmasına paralel olarak akaryakıt fiyatları da zamlanıyor. Peki güncel motorin ve benzin fiyatı ne kadar?

Güncel motorin fiyatları

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

Güncel benzin fiyatları ne kadar?

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

Brent petrol nedir?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.