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Brent petrol 53,79 dolardan işlem görüyor

31 Aralık 2018 Pazartesi 09:27
Brent petrol 53,79 dolardan işlem görüyor

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 53,79 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 53,50 dolardan güne başlayan ve gün içinde 54,43 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 52,84 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla yüzde 1,79 artışla 53,79 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 45,77 dolardan alıcı buldu.

Cezayir Enerji Bakanı Mustafa Kaytuni, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve kartel dışı ülkelerin nisan ayındaki toplantıda gerekirse petrol üretimini azaltabileceğini kaydetti.

Başkent Cezayir'de basın toplantısı düzenleyen Kaytuni, "OPEC plus" olarak adlandırılan, OPEC üyesi ve aralarında Rusya’nın da yer aldığı OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretimi azaltmanın etkisini görmek için 2019'un ilk çeyreğinin sonlanmasını bekleyeceğini ifade etti.

- ABD petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 46 bin varil (yüzde 0,01) düşüşle 441,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,9 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta da 500 bin varil düşüş kaydetmişti.

Bu arada, ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Aralık'ta, bir önceki haftaya göre 2 adet arttı. Böylece geçen hafta 883 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 885'e yükseldi.

Uzmanlar, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarında uzlaşma olabileceği yönündeki beklentilerin fiyatlara destek sağlasa da arz fazlasının fiyat artışlarını baskılamaya devam ettiğine işaret ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 53,87 ila 54,05 dolar aralığının direnç, 53,51 ila 53,69 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 09:27
  1. ABD türü ham petrol (WTI)
  2. Brent Petrol
  3. petrol

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