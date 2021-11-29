YENİ AKİT / ANKARA

CHP’nin “İkinci Yüzyıla Eğitim Hakkı Çalıştayı’nın” sonuç bildirgesinde “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Öğretmen Statüsü Tavsiye Kararı doğrultusunda tüm eğitim paydaşlarının katılımıyla hazırlanması” ve “4 artı 4 artı 4 eğitim siteminin devam etmemesi” önerisi tepkilere neden oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yine şaşırtmadı CHP! Eğitimde proje/vizyon/öneri yok! Tek iddia eski sorunlara dönüş özlemi ve FETÖ'cülerin iadesi talebi. ‘4+4+4 sistemi kaldırılsın’ demek İHL'lerin yeniden kapatılması demek. Bravo, aynen böyle devam edin! Sonraki adım katsayısı olsun, sonra da ikna odaları!” ifadelerine yer verdi.