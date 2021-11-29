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Siyaset “Bravo, aynen böyle devam edin! Sonraki adım katsayısı olsun, sonra da ikna odaları”
Siyaset

“Bravo, aynen böyle devam edin! Sonraki adım katsayısı olsun, sonra da ikna odaları”

CHP’nin “İkinci Yüzyıla Eğitim Hakkı Çalıştayı’nın” sonuç bildirgesinde önerilen “4+4+4 asla devam etmemeli” maddesine AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 18:19:00 -
“Bravo, aynen böyle devam edin! Sonraki adım katsayısı olsun, sonra da ikna odaları”

 YENİ AKİT / ANKARA 

CHP’nin “İkinci Yüzyıla Eğitim Hakkı Çalıştayı’nın” sonuç bildirgesinde “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Öğretmen Statüsü Tavsiye Kararı doğrultusunda tüm eğitim paydaşlarının katılımıyla hazırlanması” ve “4 artı 4 artı 4 eğitim siteminin devam etmemesi” önerisi tepkilere neden oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yine şaşırtmadı CHP! Eğitimde proje/vizyon/öneri yok! Tek iddia eski sorunlara dönüş özlemi ve FETÖ'cülerin iadesi talebi. ‘4+4+4 sistemi kaldırılsın’ demek İHL'lerin yeniden kapatılması demek. Bravo, aynen böyle devam edin! Sonraki adım katsayısı olsun, sonra da ikna odaları!” ifadelerine yer verdi.

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