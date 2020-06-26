Branşlaşmış ve çoklu Baro! İşte baronların vesayetini kıracak sistemin anahtarı

Barolar üzerindeki ideolojik tahakkümü kıracak olan yeni sistemi ‘Diktatörlük’ olarak nitelendiren ve ‘Hukukun ayaklar altına alınması’ olarak çarpıtan karanlık odakların aksine, çoklu baro sistemi birçok Batılı ülkede yaygın olarak faaliyet gösteriyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde uzmanlık alanlarına göre barolar kuruluyor.

Vesayet odaklarının milli iradeye meydan okumaya çevirdiği ve şiddetle reddettiği ‘çoklu baro’ sisteminin dünyanın en gelişmiş ülkelerinde uygulandığı ortaya çıktı. ABD, İngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya’da çoklu baro sisteminin geçerli olduğu belirlendi. İngiltere’de avukatların, uzmanlık alanlarına göre ‘ticaret hukuku’, ‘ceza hukuku’, ‘Aile hukuku’ gibi birçok farklı disiplinde kendi barolarını kurdukları bildirildi. Teknolojik anlamda dünyanın gelişmiş ülkesi Japonya’da da çoklu baro sisteminin hayata geçirildiği öğrenildi.

ADB’de çoklu baro mevcut

Barolardaki üstünlükleri kaybolmasın diye çoklu baro sisteminin ‘dünyada hiçbir örneği olmadığını’ iddia eden baro yönetimleri, kamuoyunu yanıltıyor. Üzerlerindeki cüppeleri millete vesayet örtüsü olarak dikmek isteyen malum baro yönetimleri, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan çoklu baro sistemini inkar ediyor. Dünyanın en ileri ülkesi olduğu iddia edilen ABD’nin toplamda 8 eyaletinde çoklu baro sistemi uygulanıyor. İçimizdeki Batı hayranlarının çekim noktası olan ABD’deki çoklu baro uygulamasını görmezden gelen post modern mürteciler büyük bir samimiyetsizliğe imza atıyor.

Batı’da uygulanan bir sistem

Avrupa’nın merkez noktası İngiltere’de de çoklu baro uygulanıyor. Bu kadarla da sınırlı kalmayan İngiltere, avukatlara mesleki uzmanlıklarına göre baro kurma imkanı da tanıyor. İngiltere’deki avukatlar, ‘Ceza hukuku’, ‘Ticaret hukuku’, ‘Aile Hukuku’ başta olmak üzere birçok farklı disiplinde baro kurabiliyor. Fransa’da çoklu baro sistemini uygulayan Batılı ülkelerden biri. Halihazırda 200 baro bulunan Fransa’nın en küçük barosu 9 üyeye sahipken, en yüksek barosu 25 bin üyeye sahip. Avrupa’nın bir diğer kritik öneme sahip ülkesi Belçika’da da çoklu baro sistemi sorunsuz bir şekilde uygulanıyor.

Japonya’da da çoklu barolar var

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’da da çoklu baro sistemi mevcut. Almanya’da 27 bölge barosu bulunuyor. Bunun yanı sıra Federal Yüksek Mahkeme’ye akredite ve üye olan avukatların kurduğu baro da hukuk sistemi içerisinde yer alıyor. Uzakdoğu ülkesi Japonya’da da çoklu baro sistemi yıllardan beri sorunsuz bir şekilde uygulanıyor.