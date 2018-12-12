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Brand&Sport Summit 2018

- Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı:- "Bu ülke her şeyi yapabilir, yalnızca istikrarlı bir şekilde arkasında durabilelim"

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:20
Brand&Sport Summit 2018


İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, "Bu ülke her şeyi yapabilir, yalnızca istikrarlı bir şekilde arkasında durabilelim." dedi.

Zorlu PSM'de Brand&Sport Summit 2018 konferansının "Eczacıbaşı Spor Kulübünün Hikayesi" panelinde konuşan Faruk Eczacıbaşı, kadın voleybol takımının Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) 2018 Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'nü aldıklarını hatırlattı.

Ödülün Arjantin'de verildiğini aktaran Eczacıbaşı, "Ödülün verildiği gün orada, her projenin başında çakı gibi, ne istediğini bilen kadınlar vardı. Tüm kıtalardan gelenler kadındı. Sonunda ödül için ben çıktım kürsüye. Onların arasından sıyrılmış olmak çok güzeldi. Bu ülke her şeyi yapabilir, yalnızca istikrarlı bir şekilde arkasında durabilelim." ifadelerini kullandı.

Sporun içinde 1970'lerden beri aktif bir şekilde bulunduğunu belirten Eczacıbaşı, kadın voleybolunda bulunmalarının sebebini ise "Her şeyi yapmaya çalışırsanız, çok iyi yapamazsınız. Bu yüzden tek bir şeye odaklandık." diye açıkladı.

Faruk Eczacıbaşı, kulüp olarak 3 bine yakın genç kıza eğitim verdiklerini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:20
  1. 2018 Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü
  2. Brand&Sport Summit 2018
  3. Eczacıbaşı
  4. Faruk Eczacıbaşı
  5. Voleybol

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