  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bozyazı’da 23 Nisan kutlaması

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak maskeli kutlandı.

2020-04-23 14:16:59 -
Bozyazı’da 23 Nisan kutlaması

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak maskeli kutlandı.


15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik’in Atatürk Anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Törenin ardından Kaymakam Arif Yalçın, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, 23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenen, ’Evde yeteneğini göster’ yarışmasında dereceye giren öğrenciler Hatice Pancar, Hatice İpek Ak, İpek Çoşkun, Irmak Tansu Navgasın ve Asya Duman’ı evlerinde ziyaret etti. Öğrencilere sosyal mesafe korunarak ve maske takılarak hediyeler verildi.


Hediyelerin takdimi sırasında Kaymakam Yalçın, minik öğrencilere, "İnşallah seneye hep birlikte 23 Nisan’ı coşkulu bir şekilde kutlarız. Evde kaldığınız süre içerisinde kurallara mutlaka uyun ve derslerinizi ihmal etmeyin’’ dedi. Öğrenciler ise evlerine kadar gelerek hediye verilmesinin heyecanı içerisinde protokol üyelerine teşekkür etti.


’Evde yeteneğini göster’ yarışmasında resim dalında birinci olan Asya Duman da yaptığı resimleri Kaymakam Yalçın, Başkan Çetinkaya ve Müdür Gedik’e hediye etti. Başkan Çetinkaya, aldığı hediye için teşekkür ederek, resmi makam odasına asacağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı