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Bozüyük’te öğrenci servis sürücüleri eğitilecek

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci taşımacılığı yapacak servis sürücülerine yönelik eğitim kursları düzenlenecek.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:49
Bozüyük’te öğrenci servis sürücüleri eğitilecek

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci taşımacılığı yapacak servis sürücülerine yönelik eğitim kursları düzenlenecek.


Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek okul servis araç sürücülerinin eğitim kursları 27 Ağustos Çarşamba günü akşamı saat 18.00’de başlayacak. Kursa katılmak isteyen servis sürücüleri kayıt için Halk Eğitim Merkezi’ne başvurabilecek. 5 gün devam etmesi planlanan kurslar 30 saat olup, 25-65 yaşı aralığında, kullanacağı araca uygun sürücü belgesi olan sürücüler adli sicil kayıtları ile başvuru yapabilecekler. Kurs süresince iş güvenliği, sürüş psikolojisi, trafik sistemi ve trafik güvenliği, güvenli araç kullanımı, okul taşıtları ile ilgili modül eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı olan sürücülere sertifikaları verilecek.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:49
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