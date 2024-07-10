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Medya Bozkurt işareti görünce delleniyorlar! O Türk kickboksçuya bakın hangi alçaklığı yaptılar
Medya

Bozkurt işareti görünce delleniyorlar! O Türk kickboksçuya bakın hangi alçaklığı yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-07-10 12:15:00 -
Bozkurt işareti görünce delleniyorlar! O Türk kickboksçuya bakın hangi alçaklığı yaptılar

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Batılıların Bozkurt işaretine olan tepkilerini ele aldı. Aytuğ, Hollanda istihbaratının Türk kickboks sporcusunu Bozkurt işareti yaptığı için evinden aldığını yazdı. Sporcunun sınır dışı edilme tehdidiyle karşılaştığını belirten Aytuğ, bu durumun Batılıların genlerine işlenmiş bir korkunun sonucu olduğunu ifade etti. İşte Yüksel Aytuğ'un yazısının ilgili bölümü:

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Batılıların Bozkurt işaretine olan tepkilerini ele aldı. Aytuğ, Hollanda istihbaratının Türk kickboks sporcusunu Bozkurt işareti yaptığı için evinden aldığını yazdı. Sporcunun sınır dışı edilme tehdidiyle karşılaştığını belirten Aytuğ, bu durumun Batılıların genlerine işlenmiş bir korkunun sonucu olduğunu ifade etti. İşte Yüksel Aytuğ'un yazısının ilgili bölümü:

"Batılılar Bozkurt işareti görünce delleniyorlar. Sanırım genlerine kodlanmış korkuları harekete geçiyor.

Bu kez de göğsünde Türkiye ve Azerbaycan bayrağı ile Bozkurt işareti yaparak ringe çıkan Türk kickboks sporcusunu Hollanda istihbaratı evinden aldı. Bir daha Bozkurt yapması halinde sınır dışı yapılarak ömür boyu deport edileceği söylendi. Şampiyonluk maçına çıkacak olan Behram Recepzade ise karşılaşmadan sonra Hollanda istihbaratına bir sürprizi olduğunu söyledi.

Büyük bir merak ve ümitle bekliyorum..."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

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