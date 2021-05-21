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Medya Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaaddin'i kim oynuyor?
Medya

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaaddin'i kim oynuyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin Sultan Aladdin kimdir? sorusu araştırılıyor. Türk-Özbek ortak yapımı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ilk bölümünde oyuncu kadrosu ve karakterleri ile dikkat çekiyor. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Sultan Alaaddin'i hangi oyuncunun oynadığı merak kazandı. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaaddin'i kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 20:52:00 -
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaaddin'i kim oynuyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? Sorusu merak ediliyor. Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah Mengüberti'nin hikayesini anlatan dönem dizisi bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki, dizinin önemli karakterlerinden biri olan Alaadin'i kim oynuyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaaddin'i kim oynuyor?

Bozkır Arslanı Celalettin dizisinde Sultan Aladdin rolünü Kaan Yalçın oynamaktadır.

Kaan Yalçın kimdir?

Kaan Yalçın 20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kaan Yalçın, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur. Yalçın, kamera karşısına ilk defa "Son Türbedar" adlı sinema filmiyle geçmiştir.Kaan Yalçın Bugüne kadar "Leylan", "Arka Sıradakiler", "Yeter", "Arka Sokaklar", "Bu Şehir Arkandan Gelecek" ve "Beni Bırakma" gibi projelerde rol almıştır.Kaan Yalçın ATV ekranlarında yeni başlayan tarihi dizi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Alaeddin Muhammed karakterine hayat vermektedir.

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