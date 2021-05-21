Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve projesini üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisi bu akşam ilk bölümü ile yayınlandı. Dizinin ilk bölümünde dikkat çeken karakterlerden birisi de Cengiz Han oldu. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Cengiz Han'ı hangi oyuncu oynuyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Cengiz Han'ı kim oynuyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin Cengiz Han'ı oynayan oyuncuunun ismi Javohir Zokirov'dur.

Javohir Zokirov, Özbek sanatçısı, aktör ve müzisyendir.

Javohir Zokirov 1972 doğumludur. Hem oyunculuk hem de müzisyenlik yapan Javohir Zokirov, Türk- Özbek yapımı olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde rol alacak. Oyuncu Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi sayesinde hem Türkiye hem de Özbekistanda ününe ün katması bekleniyor.

Cengiz Han kimdir?

Cengiz Han, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, ilk Kağanı ve İmparatoru olan Moğol komutan ve hükümdar.13. yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirip bir ulus hâline getirerek Moğol siyasi kimliği çatısı altında toplamış ve Dünya'nın en büyük bitişik sınırlara sahip imparatorluğunu kurmuştur.