Bozguna uğrayan Ermenistan, kalleşliğe devam ediyor
Azerbaycan'a karşı bozguna uğrayan Ermenistan, çekildiği Ağdam'da karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe veriyor.
Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a karşı başlattığı Dağlık Karabağ operasyonunu zaferle tamamladı.
Hezimeti kabullenemeyen Ermenistan askerleri çekildiği bölgelerde kalleşliğini sürdürüyor.
Ağdam'dan yükselen dumanlar Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşmanın ardından Ağdam bölgesinden çekilen Ermenistan ordusu kullandıkları karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe vererek bölgeden ayrılıyor.