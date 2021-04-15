Bozdoğan ve Gökdoğan ABD’den temin edilen füzelerin yerini alacak!

Türkiye Hava Kuvvetleri’nin yurt dışından ithal ettiği havadan havaya füzeler, TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen Göktuğ projesi ile yerlileştiriliyor. Bu kapsamda, Görüş İçi Hava Hava Füzesi Bozdoğan ve Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi Gökdoğan’ın geliştirme çalışmaları sürüyor. Test atışı başarıyla gerçekleştirilen Bozdoğan’ın 2022’de Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.

Öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, muharip uçak, büyük gövdeli uçak, helikopter, insansız hava aracı ve seyir füzelerine karşı kullanılabilecek. AKINCI ve AKSUNGUR gibi SİHA’ların mühimmatları arasına da girmesi planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, geliştirme çalışmaları devam eden Milli Muharip Uçak’ın (MMU) da önemli silahlarından biri olacak.

"50 yılın üzerinde bir süredir bekliyordum"

Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, Bozdoğan ve Gökdoğan’ın envantere girmesi ile ABD’den alınan füzelerin artık yerli olarak kullanılacağını söyledi:

"Bozdoğan’ın serisi daha önce ABD’den aldığımız AIM-9 serisi ile aynı. Isı güdümlü füze olan Bozdoğan, kısa menzil için atış yeteneğine sahip. 1968 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne ABD’den F-102 uçakları ile hava hava füzeleri de geldi. Radar güdümlü Gökdoğan ile aynı füzeler vardı. Ben de o uçaklarda uçma deneyimi yaşadım. O zaman arzu ediyordum ki bir gün inşallah kendi füzelerimiz olur. Gönlümde yatan bu füzeleri, 50 yılın üzerinde bir süredir bekliyordum. Bugünlere nasip oldu."

"Türkiye hem kimyasal bataryasını hem de füzelerini rahatlıkla üretebiliyor"

Bu füzelerde yer alacak kimyasal batarya sayesinde kullanım ömrünün uzatılacağının altını çizen Karakuş, "Kimyasal batarya üretmek önemlidir. Mesela telefonunuzun bataryasını sürekli şarj etmek durumunda kalırsınız. Arabanızı uzun süre kullanmazsanız aküsü boşalır. Kimyasal batarya varsa o füze kullanılmadığı dönemde zarar görmez. Türkiye şu anda hem kimyasal bataryasını hem de füzelerini rahatlıkla üretebiliyor" dedi.

"Ne kadar menzili fazla olursa o kadar önemli"

Gökdoğan füzesinin de görüş ötesindeki hedefe, radarıyla kilitlenebileceğini ifade eden Karakuş, "Menzilinin 65 kilometreden fazla olması planlanıyor. Ne kadar menzili fazla olursa o kadar önemli. Düşünün, iki uçak karşı karşıya geldi. Kim önce füzesini fırlatırsa ve hangisinin füzesinin menzili daha uzunsa gidip onu vurma yeteneği kazanmış oluyorsunuz. ABD’nin AMRAAM füze serisi 65 kilometrenin ötesinde bir menzile sahip. Gökdoğan’ın da onlarla eşit hale geleceğine inancım tam" değerlendirmesinde bulundu.

"Her şeyin sonu MMU’da bağlanır"

Türkiye’nin en önemli hedefinin Milli Muharip Uçak (MMU) yapmak olması gerektiğini belirten Karakuş, "MMU’nun dünyadaki diğer uçaklarla mukayese edilebilir belki daha üstün olması gerekir. Her şeyin sonu MMU’da bağlanır. Çünkü MMU demek, Türkiye’nin en yüksek teknoloji seviyesine ulaşması demektir. Bundan sonra da uzaydaki çalışmalar geliyor" diye de ekledi.