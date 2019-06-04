Bozdağ’dan Akit’e çarpıcı açıklamalar: Bunun adı hırsızlıktır

Millet İttifakı’nın İstanbul seçimlerinin yenilenme kararını sulandırmaya yönelik tavrına ilişkin, Akit’e değerlendirmede bulunan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ çarpıcı tespitlerde bulundu.

Bozdağ, şunları dile getirdi:

Bu algı niye!

“Hâlâ bunun üzerinden algı operasyonu yürütülüyor. Seçim sonuçlarına hep beraber bakalım. İlk açıklandığında oy farkı 29 bindi sonradan gelinen noktada 14.000 oy fark kaldı. AK Parti’ye verilen 15.000 oyun CHP hanesine veya başka bir haneye yazıldığı İlçe Seçim Kurullarının geçersiz oyları saymasıyla ortaya çıktı. 15.000 oya ne diyeceğiz, benim 15.000 oyum nereye gitti. Bana ait oy CHP’ye yazıldıysa bunun anlamı nedir? Bizim Ceza Kanunu’muzda hırsızlık tanımı var; 'Bir yerde olan malın sahibinin rızası dışında alınıp götürülmesidir' Benim seçmenimin verdiği oyun, rızası dışında AK Parti yerine CHP’ye yazmanın ceza hukuku anlamında tanımı hırsızlıktır.”

Sandık kurulu başkanlarının seçiminde yapılan usulsüzlüğüne de değinen Bozdağ, şöyle devam etti: “2018’den önce İlçe Seçim kurulu bir liste hazırlıyordu sandık kurulu başkanı için bilinen kişilerden liste yapıyordu partilerden de birer liste istiyordu Seçim Kurulu’nda kurayla başkanı seçiliyordu, partili de olabiliyordu. Bunun sakıncaları görülünce Mart 2018’de TBMM’de yeni kanun kabul edildi. ‘Bundan sonra sandık kurulu başkanı ve bir asıl birisi kamu görevlisi olacak’ denildi. İlçe Seçim Kurulu kamu görevlileri arasından kurayla belirleyecek. İstanbul’da 31.186 sandık var atananlar arasında KHK ile ihraç edilenler var. Seçim kurulu başkanı kamu görevlisi mi, değil mi araştırmasını yapmamış.”

Kanun değişmiş haberi yok

YSK’nın nihai kararını da değerlendiren Bekir Bozdağ, şunları anlattı: “Muhalif üyelerin gerekçelerini baktığınız zaman muhalif üyeler eski kanunlardaki içtihatlardan mülhem yorumlar yapıyorlar ve o çerçevede değerlendirme yapıyorlar. Eski kanun şu anda yok, şu anda yeni kanun var bu kanun ilk defa 24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulandı. Bu seçimde herhangi bir itiraz olmamış dolayısıyla YSK hiçbir içtihat oluşturmamış. İlk içtihadını burada oluşturuyor. Muhalif görüş ortaya koyan sayın üyelerin gerekçelerin hepsini okudum hepsini de çok iyi tanırım. Ama onların gerekçeleri çok net söylüyorum belki de alınacaklar eski kanunun tesiri altında yazılmış gerekçelerdir, yeni kanunu gören gerekçeler değildir.”

Kurala aykırılık var

Bozdağ, 23 Haziran’da da benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin sorumuza ise şu cevabı verdi: “23 Haziran’da aynı sonuç yaşanmaz çünkü İlçe Seçim Kurulları sandık kurulu başkanlarını partilerle paylaşacak. AK Parti olarak 31 Mart seçimlerinde itiraz edemedik, çünkü kim kamu görevlisiydi kim sandık kurulu başkanıydı bu AK Partiye bildirilmedi, ‘Niye itiraz etmediniz?’ deniyor. Bilmediğimiz bir konuda nasıl itiraz edecektik?”

Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

“Danıştay’ın uygulamalarıyla da sabit şekil olarak belirlenmiş kurullar varsa kanun açık açık yazmışsa onlardan oluşması lazım. Bir yerde bir karar vermek üzere veya bir işi yönetmek üzere hakim olacak demişse, manav yaparsanız, verdiği karar doğru deyip o karara geçerlilik kazandıramazsınız. Sandığı yönetme yetkisi kime aitse o yönetecek kanun hükmü çok açık ve net emredici hükümdür.”