Bozdağ'dan 'Abdullah Gül' açıklaması: Üzüldüm
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında muhalefetin ittifak arayışına ve Abdullah Gül'ün adaylık tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Abdullah Gül'ün açıklamalarına üzüldüm. Bu tartışmaların ilk başında tavır koyması gerekirdi." dedi.02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:32
CHP - İP- SP- DP ittifakıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bu Türkiye'nin önünü kesme ittifakıdır" dedi. Bozdağ şöyle devam etti:
"Bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar. Bu ittifak benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz. Rahmetli Erbakan hayatta olsaydı bunlara "hadi oradan" derdi."
ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI
Abdullah Gül'ün 24 Haziran kararını da değerlendiren Bekir Boğdağ, Gül'ün tavrını ilk başta koyması gerektiğini söyledi. Bozdağ'ın açıklaması şu şekilde:
"Abdullah Gül'ün açıklamalarına üzüldüm. Bu tartışmaların ilk başında tavır koyması gerekirdi. Benim hissiyatım büyük bir yanlış yaptı. AK Parti'ye gönül veren herkesin gözündeki saygınlığında büyük bir irtifa kaybetti."
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