Bozdağ, nafaka mağdurlarını üzdü

Resul Ekrem Ankara

Göreve geldikten sonra kravat, sakal ve elbise gibi hususların çoğu zaman toplumda da infiale sebeb iyi hâl indirimi sebebi olmaktan çıkarılması için çalışma başlatan Bakan Bozdağ, yıllardır beklenen nafaka düzenlemesi konusunda da süresiz nafaka mağduru 2 milyondan fazla kişi ve aileleri için umut kaynağı olmuştu.

Hazırlanan taslak metne göre nafaka ödeme süresine üst sınır konulacak ve evlilik süresine göre nafaka ödenecekti. Mesela; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilecekti. Takdir yetkisi yine hakime bağlı olacak. Hâkim, nafaka konusundaki kararını, çocuk sayısı ile kadının iş durumuna göre verecekti.

Hatta Ak Parti kurmaylarının her iki tarafı da mağdur etmeyecek bir düzenleme üzerinde çalıştığı, ömür boyu nafaka uygulamasınının doğru olmadığını düşündükleri, nafaka ve boşanma davalarında yapılacak düzenlemelerin bu yıl içerisinde Meclis gündemine geleceği iddia edilmişti.

Tüm bunlardan sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, “Şu an nafaka gündemimizde yok, müzakere dahi etmiyoruz. Yeni dönemde bizim önceliklerimiz arasında nafaka konusu yok” ifadeleri müjdeli haber bekleyen mağdurları üzdü.

Cumhurbaşkanın sözünü yere düşürüyorlar

Süresiz Nafaka Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yaptığı açıklamaya nereden bakılırsa bakılsın vahim bir açıklama olduğunu belirterek, “5 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘süresiz nafaka adaletsizliğine son vereceğiz’ diye kamuoyuna açıklama yapıyor. Adalet Bakanı olarak siz bu son açıklamayla, cumhurbaşkanımızın sözünü yere düşürmüş, yıllardır ümitle çözüm bekleyen mağdurları da hayal kırıklığına uğratmış olmuyor musunuz” dedi.

Ergincan, evliliklerin azalıp boşanmaların arttığı bu dönemlerde sırf feminist kesime şirin gözükmek adına yapılan bu açıklamaların vicdanlarda ve ailede büyük yaralar açmaya devam etttiğine de dikkati çekerek, “Aileye zarar veren feministler ile birlikte hareket etmeniz onlarla birlikte aileyi yıkan kanunlara dur dememeniz, samimiyetsizliğinizi ortaya koymaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da ‘süresiz nafaka yoktur’ söylemleri ile ailenin ve mağdurların karşı tarafından yer almıştır” diye konuştu.