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Siyaset Bozdağ duyurdu: Her Türk vatandaşı Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne erişebilecek
Siyaset

Bozdağ duyurdu: Her Türk vatandaşı Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne erişebilecek

Adalet Bakanı Bozdağ, artık her Türk vatandaşının e-Devlet üzerinden Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne erişme ve adli sicil kaydını alma ve oradaki kayıtların silinmesini talep etme hakkına sahip olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 14:42:00 -
Bozdağ duyurdu: Her Türk vatandaşı Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne erişebilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimevi'nde düzenlenen "Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmaada, adli sicilin önemli bir fonksiyonu icra ettiğini söyledi.

Adli sicil kayıtlarının hukuka uygun toplanmasının, korunmasının ve ilgili yerlere güven içinde iletilmesinin önemine dikkati çeken Bozdağ, bu alanda bugüne kadar çok sayıda çalışma yapıldığını belirtti.

Adli sicil sisteminin, adli istatistiklerin dünyaya örnek hale geldiğini ifade eden Bozdağ, yeni "Adli Sicil Bilgi Sistemi"nin hız ve kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

Bozdağ, önceki dönemlerde sabıka kaydı almak ve başka hizmetlerden faydalanmak için vatandaşların uzun süre kuyruklarda beklediğini hatırlattı.

AK Parti iktidarlarında hizmet almak için kuyruğa girme döneminin sona erdirildiğinin altını çizen Bozdağ, kamu hizmetlerinin tamamına vatandaşların erişiminin kolaylaştırıldığını anlattı.

Bakan Bozdağ, Adli Sicil Bilgi Sistemi ile büyük dönüşümün hayata geçirileceğini vurguladı.

"Ankara'ya gelme dönemi kapandı"

Adli sicil kayıtlarının, sürelerin dolmasından ya da yasaların sunduğu imkanların kullanılmasıyla silindiğini anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

Hayata geçirdiğimiz yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'yle beraber ülkemizde insanlarımızın adli sicil kayıtlarını sildirmek için artık Ankara'ya gelme dönemi kapandı. Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Sinop'a ülkenin dört bir yanından adli sicil kaydını sildirmek isteyen insanlarımız zamandan tasarruf ediyor, masraftan kurtuluyor. Bundan böyle her Türk vatandaşı e-Devlet üzerinden usulüne uygun başvurduğu zaman evinden, iş yerinden, arabasından, nerede bulunursa bulunsun oradan Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne erişme ve adli sicil kaydını öğrenme, alma ve oradaki kayıtların, şartlar oluştuğunda silinmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Dakikalar içerisinde kayıt sildirme başvurusu netice olarak dönecektir. SMS'le de kaydının silindiği kendisine bildirilecektir.

Yeni uygulamayla bürokrasinin devre dışı olacağına işaret eden Bozdağ, hız ve güven içerisinde işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Adli sicil kayıtlarının belirli bir süre dolduktan sonra silinebildiğini aktaran Bozdağ, "Bugün devreye sokacağımız yeni uygulamada yasal sürelerin dolması üzerine vatandaşın talebi olmaksızın resen Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğümüz, adli sicil kayıtlarını silecektir." bilgisini paylaştı.

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Yorumlar

fatih

SN. BOZDAĞ süresiz nafaka, 6284, kadın beyanı esas, zina mağdurları olarak bizlerde ülkemizde adalete ulaşmak istiyoruz. lakin sizlerin kulakları duymuyor gözleri görmüyor.

Ali

Adalet ne zaman gelecek onada bi kolaylık gelse iyi olur
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