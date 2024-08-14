  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bozcaada'dan kötü haber
Gündem

Bozcaada'dan kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-08-14 16:32:00 -
Bozcaada'dan kötü haber

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bozcaada'daki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangının kontrol altına alınması için havadan 3 helikopter ve 3 uçak ile karadan da çok sayıda ekiple başlattıkları çalışmayı sürdürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çalışmalara vatandaşlar da su tankerleriyle destek veriyor.

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe de sahadaki söndürme çalışmalarının koordinasyonuna katıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23