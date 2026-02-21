  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Maduro'yu kaçıran Siyonist uşağı ABD'ye İspanya'dan destek! Delcy Rodriguez için yaptırım hamlesi! Gün yüzü göstermeyin bunlara! Trafikte masumlar ölmesin Trump'ın ticaret savaşına yargı freni! Yüksek Mahkeme gümrük vergilerini tek kalemde sildi! Washington'da kritik zirve: Mısır'dan Gazze, İran ve Sudan için üçlü diplomasi atağı! Ali İhsan Yavuz sandık için tarihi verdi! Bakan Kurum Gaziantep’ten Özel’e böyle seslendi! ‘Sizi daha çok rahatsız edeceğiz Özgür Bey…’ ABD'li Senatör'den İsrail'e yalakalık! PFDK'dan ceza yağmuru! Dev kulüplere ağır fatura kesildi! Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri
Yerel Bozcaada hattında fırtına engeli: GESTAŞ 2 seferin iptal edildiğini duyurdu
Yerel

Bozcaada hattında fırtına engeli: GESTAŞ 2 seferin iptal edildiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bozcaada hattında fırtına engeli: GESTAŞ 2 seferin iptal edildiğini duyurdu

Çanakkale'de etkili olan şiddetli fırtına deniz ulaşımını vurdu. Bozcaada ile Geyikli arasında sabah saatlerinde yapılması planlanan feribot seferlerinden ikisi olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre,

bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'deki seferler yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda seferler normal şekilde devam edecek.

Amerika'da kum fırtınası ölüm getirdi
Amerika'da kum fırtınası ölüm getirdi

Dünya

Amerika'da kum fırtınası ölüm getirdi

Felaketin eşiğinden dönüldü! Fırtına okulun çatısını uçurdu
Felaketin eşiğinden dönüldü! Fırtına okulun çatısını uçurdu

Yaşam

Felaketin eşiğinden dönüldü! Fırtına okulun çatısını uçurdu

Amerika'da kum fırtınası ölüm getirdi
Amerika'da kum fırtınası ölüm getirdi

Dünya

Amerika'da kum fırtınası ölüm getirdi

{relation id:1983779 slug:'amerikada-kum-firtinasi-olum-getirdi'}

 
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23