Bozcaada hattında fırtına engeli: GESTAŞ 2 seferin iptal edildiğini duyurdu
Çanakkale'de etkili olan şiddetli fırtına deniz ulaşımını vurdu. Bozcaada ile Geyikli arasında sabah saatlerinde yapılması planlanan feribot seferlerinden ikisi olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre,
bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'deki seferler yapılamayacak.
Diğer güzergahlarda seferler normal şekilde devam edecek.
