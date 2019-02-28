Bozbey’den pazar ziyareti

Osmangazi’nin Atıcılar ve Elmasbahçeler mahallelerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla biraraya gelen Mustafa Bozbey, pazardaki fiyatların el yaktığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Elmasbahçeler Mahallesi ve Atıcılar Mahallesi’nde kurulan pazarları gezdi.Bozbey, hem pazar esnafıyla hem de vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Bozbey, vatandaşların fiyatların pahalılığından dert yandığını, pazarcı esnafının da gün boyunca yağan yağmur ve kara aldırış etmeden evine ekmek götürme çabasında olduğunu söyledi. Bozbey, “Pazar hakikaten el yakıyor. Vatandaşlarımız üretici açısından fiyatları değerlendirdiğinde üreticinin de kazanması gerektiğine hak veriyorlar. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecimizde üretimi ve üreticiyi destekleyerek fiyatların düştüğünü ve hem üreticinin hem de vatandaşın kazandığını hep birlikte göreceğiz. Ben her zaman üstüne basa basa üretimin desteklenmesine dikkat çekiyorum. Bunu sağladığımız takdirde işte o zaman vatandaşlarımız her türlü gıdayı alıp tüketebilecekler ve sağlıklı bir yaşam sürecekler” dedi.

Pazarcı esnafı ve vatandaşların sağlıklı tüketimin yanı sıra sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmak istediklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, semt pazarlarında fiziki koşulların düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Bozbey, “Bugün Osmangazi’de iki pazar yerini ziyaret ettik. İki pazar da sokak arasında kurulan pazar. Artık insanlarımız kapalı alanda ve özellikle de rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri ortam istiyor. Kesinlikle haklılar. Bunu sağlayacak olan bizleriz. Pazarlarımızı kapalı bir ortam haline getirerek, vatandaşlarımızın rahatlıkla alışverişlerini yapabilecekleri alanları oluşturmak bizlerin sorumluluğu. Bunun örneklerini Nilüfer’de yaptık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diye konuştu.

Bozbey, Osmangazi’de Atıcılar Mahalle Pazarı’nı ziyaretinin ardından Dutlu Kahve’de halkla buluştu. Burada gençlerle birlikte langırt oynayan Bozbey’e, Millet İttifakı’nın Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın da eşlik etti. Coşkulu kalabalığa seslenen Mustafa Bozbey’in sözleri sık sık “O sene, bu sene”, “Mart’ın sonu bahar olacak” ve “Bozbey gelecek, Bursa’nın yüzü gülecek” sloganlarıyla kesildi. Bozbey buluşmada yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm sorununa değinerek,“Öncelikle vatandaşın, mal sahiplerinin hakkı korunacak” dedi. Bilimsel veriler ışığında Bursa’da değişimi yöneteceklerini kaydeden Mustafa Bozbey, “Kentsel dönüşüm, birileri para kazanacak diye, ya da belediye para kazanacak diye yapılmaz. Önce vatandaşın, mal sahibinin hakkı korunacak. Sonra kamunun hakkı korunacak. Yani kentsel dönüşümün yeşil alanı, sağlık alanı, spor alanı, sosyal alanı, sineması, tiyatrosu olacak. Yani kamu alanları olacak. Bunları gerçekleştirdiğimizde, kentsel dönüşüm sonrasında insanlar mutlu ve huzurlu bir yaşam sürecek. Aksi takdirde bugün nasıl 20 bin kişi mağdur edildiyse insanlarımızı yine mağdur edersiniz” dedi.

Atıcılar Mahallesi gençleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’i mahalleden meşaleler eşliğinde uğurladı.