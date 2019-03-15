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Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama birbirimizin yüzüne bakamayacak düzeyde eleştiri olmaması lazım”

Cumhuriyet Halk Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kendisine yönelik eleştirilere cevap verirken, “Beni eleştirebilirsiniz.

15 Mart 2019 Cuma 17:51
Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama birbirimizin yüzüne bakamayacak düzeyde eleştiri olmaması lazım”

Cumhuriyet Halk Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kendisine yönelik eleştirilere cevap verirken, “Beni eleştirebilirsiniz. Haklı da olabilirsiniz. Bu eleştiri birbirimizin yüzüne bakamayacak düzeyde bir eleştiri olmaması lazım” dedi.


CHP’li Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem’in proje tanıtım toplantısına katılan Mustafa Bozbey, 14 yıldır inşaatı devam eden Arasta Projesi’nin 31 Mart’tan itibaren Büyükşehir’in gündemine alınacağını belirterek, “Nilüferle protokol yaparak bir an önce buprojeyi tamamlayarak kültürlerin menbaı barışın projesini orada gerçekleştireceğiz. Nilüfer’in geldiği nokta belli. Bazıları da diyor ki, 3 tane , 5 tane hizmet sayın 10 tane hizmet sayın. Gönül istemeyince göz görmezmiş. Bir çok kriteri var. Önceki yıl 6.sırada olan Nilüfer bu yıl 5.sıraya yükseldi. Açın kriterlere bakın, ondan sonra da benim yönettiğim ilçe sıralamada var mı? Girebilmiş mi. Ya da liste dışında mı kalmış. Önce bunu sorgulayacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki, Nilüfer’de ne var?” diye konuştu.


Nilüfer’de çocuklar, gençler ve yaşlılar için proje ürettiklerini ifade eden Bozbey, “Bir şeyi eleştirebilirsiniz, haklısınız. Bu eleştiride birbirimizin yüzüne bakamayacak düzeyde bir eleştiri olmaması lazım. Onun da sınırı var. Birbirimizin yüzüne bakabilecek düzeyde olması lazım. Çok rahatız. Hedefimiz çıkmış olduğumuz büyükşehir yolculuğunda 31 Mart’tan itibaren Bursa’nın gülümsemesini tüm Bursa’ya gülümsetecek hizmetlerin oluşacağı sürecin başlayacağı süreci net söylemek istiyorum.Bursa’nın tüm sorunlarını, tüm alanlara hakim olan bir Bursalı olarak, Bursa’nın insanı olarak bunların çözümlerini uygulayacak anlayışa sahibiz. Herkes bunu bile, ama eleştirirken de yüzüme bakabile” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:51
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