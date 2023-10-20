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Aktüel Bozayı şehre indi, sokaklarda yemek aradı!
Aktüel

Bozayı şehre indi, sokaklarda yemek aradı!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 20:06:00 -
Bozayı şehre indi, sokaklarda yemek aradı!

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, gece saatlerinde mahalle aralarında dolaşarak yemek arayan bozayı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, gece saatlerinde mahalle aralarında dolaşarak yemek arayan bozayı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yeniçağa ilçesinde ormandan ilçe merkezine inen bozayı, mahalle aralarında dolaştı. Gece saatlerinde Asilbey Mahallesinde dolaşan ayıyı gören vatandaşlar, meraklı bakışlarla ayıyı izledi. Sokaklarda dolaşarak yemek arayan bozayı mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Ayının sokaklarda dolaşıp yemek aradığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntüledi. 

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