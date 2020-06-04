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Aktüel

Bozalan Köyü’nün yolu asfaltlanıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Bozalan Köyü’nün yolunun asfaltlanması çalışmalarına başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:26:47 -
Bozalan Köyü’nün yolu asfaltlanıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Bozalan Köyü’nün yolunun asfaltlanması çalışmalarına başlandı.


Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından geçtiğimiz yıl genişletme, altyapı ve asfaltlama çalışmaları kapsamına gündeme alınan Bozalan Köy yolu, İl Özel İdareye bağlı ekiplerin tarafından son aşaması olan asfaltlanmasına başlandı. Geçtiğimiz yıl genişletme çalışmaları tamamlanan köy yolunun malzemesinin dökülüp alt yapısının tamamlanmıştı. Asfaltlanma çalışmalarının en kısa sürede biteceği öğrenildi.

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