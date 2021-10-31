Bozanın yapılışı bir hayli zahmetlidir. Bu sebeple genellikle evde yapılmaktan ziyade bozalar hazır alınır. Yine de bu zorlu içeceği evde hazırlamak isteyenler gerekli malzemeleri, püf noktaları araştırıyor. Peki, boza nasıl yapılıyor?

Boza nasıl yapılır? Boza tarifi

Malzemeler:

Bulgur

Şeker

Vanilya

Toz maya

Su

Bozayı hazırlamak için öncelikle bulgur ve pirinci iyice yumuşayana kadar haşlayın.

Yumuşayan bulgur ve pirinci bir kevgirden iyice ezerek geçirin.

Kevgirden geçirdiğiniz karışımı soğumaya bırakın.

Bir kabın içerisine ılık süt, toz şeker ve mayayı alıp karıştırın.

Bulgur lapasının içerisine hazırladığınız mayalı karışımı ekleyin.

Karışımın üzerine kapak kapatın ve yirmi dört saat serin, karanlık bir yerde dinlendirin.

Ara sıra bekleyen bozanın kapağı açarak havalandırın.

Yirmi dört saatin ardından bozaya toz şeker ve azar azar su ekleyin.

Bozayı buzdolabına kaldırın ve kıvam alması için dinlendirin.

Bozanızı ister sıcak isterseniz de soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.