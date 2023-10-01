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Yaşam Boz ayının keyifli anları izleyenleri gülümsetti
Yaşam

Boz ayının keyifli anları izleyenleri gülümsetti

Yeniakit Publisher
2023-10-01 19:03:00 - 2023-10-01 19:16:44

Kütahyalı yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir, kurduğu fotokapan ile boz ayının keyifli kaşınma anlarını görüntülemeyi başardı. Boz ayı önce ağacın gövdesine sonra da yerde kaşındığını anlar saniye saniye kaydedildi.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir, doğal yaşamın korunması ve canlı türlerinin devamlılığı için bu tür çalışmaların desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Akdemir, boz ayının keyifli anlarının yaban hayatı gözlemcileri ve doğa severler tarafından büyük ilgiyle karşılandığını dile getirdi.

Alperen Akdemir, boz ayıların daha önce bilinmeyen davranışlarını daha yakından gözlemleme imkanı sunması açısından önemli bir kayıt olduğunu belirtti.

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