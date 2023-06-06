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Sosyal Medya Boz ayıların güreşi sosyal medyayı kırıp geçirdi!
Sosyal Medya

Boz ayıların güreşi sosyal medyayı kırıp geçirdi!

Yeniakit Publisher
2023-06-06 16:31:00 -
Boz ayıların güreşi sosyal medyayı kırıp geçirdi!

Erzurum'da doğa yürüyüşü yapan bir kişi güreşen boz ayılarını cep telefonu kamerasına kaydetti.

Erzurumlu doğasever Bülent Erkan İspir’de boz ayıları güreşirken görüntüledi.

Erzurum’un İspir ilçesinde yaşayan dağcı doğasever Bülent Erkan, doğa yürüyüşü sırasında Sırtın yaylasında çok sayıda boz ayıyı gördü. Boz ayılardan ikisinin güreştiği anları görüntüleyen Erkan, doğa yürüyüşleri sırasında bu tarz görüntülerle karşılaştığını bu kez iki ayıyı güreşirken çekmeyi başardığını söyledi.

Bülent Erkan’ın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda izlendi.

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