Boyun fıtığı nedir?



Boyun fıtığı genellikle sinir köklerinin omurilik kanalından ayrıldığı bir tarafında meydana gelir. Sinirlerdeki bazı özel sinir kökleri tarafından desteklenen kas ve deri kısmında ağrıya, hissizliğe ve güçsüzlüğe sebep olur.

Belirtileri:

Boyun fıtığı belirtisi olarak, omurlar arasında yer alan kıkırdak giderek bombeli olmaya başlar, sinirin altındaki kısma girer ve burada şiddetli ve ağrıya yol açan bir baskı oluşturur.

Buradaki sinirlerin etkilenmesiyle o alanda dayanılmaz ağrılar başlar, ardından boyun kısmında kalıcı bir hareketsizlik oluşur. Kişi boynunu hareket ettirmeye çalıştığında ise çok keskin ve şiddetli bir ağrı hisseder. Boynunu oynatamaz.



Hatta bazı durumlarda hasta kıpırdayamaz hale gelir.

İşte bu hastalık bu kadar can yakıcı ve ağrı verici, hatta artan ağrılar yüzünden hareketsiz bırakan ve son yıllarda çok yaygın görülen bir hastalık olmuştur.

İlk başlarda boyun fıtığı belirtileri kolayca anlaşılmadığı ve ağrılar az iken gereken önem ve hassasiyet gösterilip tanılar için, genellikle doktora başvurulmadığından dolayı, belirtiler git gide kronik bir hal alabilir.