Aniden ortaya çıkan boyun eğriliği genellikle kas problemleri ile açıklanmaktadır, sıcak uygulama ve ilaç kullanımı gibi tedavilerle giderilebilir. Doğuştan gelen boyun eğriliğinde ise cerrahi müdahale gerekli olabilmektedir. Son yılların motosiklet merakı da ciddi yaralanmalar neticesi yetişkinlerde boyun eğriliği şikayetlerini artırdı.

Boyun Eğriliği Neden Olur?

Tortikolis genellikle bebeklik döneminde ortaya çıkan bir durumdur. Başlıca sebepleri şunlardır:

Genetik sebepler veya doğum esnasında karşılaşılan problemler, bebeklerde görülen boyun eğriliğinin en yaygın sebebidir.



Servikal distoni denilen türünün sebebi ise net değildir ama genetik bozukluklardan kaynaklandığı düşünülüyor. 31-50 yaşları arasında ortaya çıkıyor.

Omurgaya, boyun kaslarına veya başa darbe almak, boyundaki lenf bezlerinin şişmesine sebep olan iltihaplı hastalıklar; sinüs, çene, diş, mastoid kemik, kafatası, kulak iltihapları böyle bir sonuca götürebilir.

Nadiren omurga romatizması, damar problemleri, doku yaralanmaları ve tümörler, Ketamin, kokain gibi uyuşturucu madde kullanımı ile birlikte kas kontrolünün kaybolması sebepler arasındadır.

Klippel-Fail hastalığı: Genetik bir sorundur. Omurgadaki kemik gelişimi problemlerinden kaynaklanır. Bebeklerde duyma ve görme problemlerine de sebep olabilir.

Kas Gerilmesi

Köprücük kemiği ile kafatasını bağlayan boynun iki yanındaki kas veya ensede bulunan kaslar gerilirse veya spazma uğrarsa boyun eğriliğine sebep olabilir:

Bu nasıl olur? Aşırı boyun ve baş egzersizi yapmakla,

Boyun kaslarını hareket kapasitelerinin üzerinde germekle,

Başın uzun süre aynı pozisyonda kalması mesela uzun süreli telefon görüşmesi yapmakla,

Aşırı su kaybıyla,

Elektrolit dengesizlikleriyle,

Nadiren damar tıkanıklığı ile olur.

Kas Tümörü

Boynun iki yanında bulunan kasın herhangi birinde görülen kist veya tümör oluşumu da boyun eğriliğine yol açabilir.

Genellikle iki veya üç haftalık bebeklerde ortaya çıkar. Çoğu zaman kas üzerinde gözle görülür şişkinliğe dönüşür.

Sinir Ağı Yaralanması

Omurgadan omuzlara, kollara ve ellere dağılan; bu bölgelerden beyine sinyal taşıyan sinir ağında oluşabilecek yaralanmalar boyun eğriliği yapabilir.

Hafif vakalar spor yaralanmaları ile ortaya çıkabilir.

Ciddi olan yaralanmalara en çok son yılların merakı motosikletle yapılan kazalar sebep olmaktadır.

Tedavi için egzersiz yapmak şart

Boyun kaslarınızı açmak, rahatlatmak ve yumuşatmak; kas gerilmesi, krampı veya spazmından kaynaklanan boyun eğriliklerini tedavi eder.

Susuz kalmayın.

Egzersiz ve ağır iş öncesinde ısının.

Sorunlu olan boyun kasını hafifçe esnetin.

Sıcak uygulama yapın.

Hafif masajlar iyi gelecektir.

İbuprofen gibi iltihap giderici ağrı kesiciler alabilir, kas gevşetici ilaç ve kremler kullanabilirsiniz.

Şiddetli vakalarda boyunluk kullanımı gerekli olabilir.

İstem dışı kas hareketinin tedavisi ve her biri farklı boyun eğriliği vakası için size en uygun ilacı doktorunuza danışarak alınız. Bunlar:

Triheksifenidil HCI, benzotropin mesylate gibi parkinson ilaçları, Diazepam, baklofen gibi kas gevşeticiler,Levodopa, reserpine gibi dopamin seviyesini düzenleyen ilaçlar, Karbamazepin gibi nöbet önleyici ilaçlardır.

Cerrahi Müdahale

İleri seviyede olan veya doğuştan gelen bazı boyun eğriliği vakalarında cerrahi müdahale gerekli olabilir.