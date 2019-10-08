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Boyun ağrısı için hangi doktora gidilir

Boyun ve omuz ağrılarında ne yapmalıyız? Boyun ağrısı genellikle düzleşmeden, çeşitli fıtıklardan ortaya çıkar. Omurga kendi içinde yedi tane omurdan oluşmakta. Bu omurlar çok hareketlidir. Her açıya dönebilecek şekilde yaratılmışlardır. Boyun ağrıları için hangi doktora gidilir, boyun ağrısı için hangi bölüme gidilir, boyun ağrıları için hangi bölüme gidilir, boyun ağrısı için hangi doktora gidilir? soruları boyun ağrısı çeken hastalar tarafından sorgulanmakta.

08 Ekim 2019 Salı 15:04
Boyun ağrısı için hangi doktora gidilir

Boyun ve omuz ağrılarında ne yapmalıyız? Boyun ağrısı genellikle düzleşmeden, çeşitli fıtıklardan ortaya çıkar. Omurga kendi içinde yedi tane omurdan oluşmakta. Bu omurlar çok hareketlidir. Her açıya dönebilecek şekilde yaratılmışlardır. Boyun ağrıları için hangi doktora gidilir, boyun ağrısı için hangi bölüme gidilir, boyun ağrıları için hangi bölüme gidilir, boyun ağrısı için hangi doktora gidilir? soruları boyun ağrısı çeken hastalar tarafından sorgulanmakta.

Boyun ağrısının nedenleri 

Boyun ağrısının nedenleri arasında en sık karşılaşılan nedenler mekaniktir. Yani boyun kaslarını doğru kullanmama, uzun süre aynı pozisyonda çalışmaya bağlı olarak gelişir. Özellikle masa başında çalışan kişilerin bilgisayar ekranıyla göz hizasının aynı seviyede olması gerekir. Bu şekilde başın çok fazla öne ya da arkaya eğilmesi engellenir. Bu şekilde boyundaki gerilmelere bağlı ağrılar da ortadan kaldırılabilir. 

Bazen hastaların yüksek tansiyon nedeniyle ense ve baş ağrıları olduğu görülüyor. Boyun ağrısı olan kişilerde özellikle hipertansiyonun olup olmadığı mutlaka incelenmelidir.  Boyunda fıtığı olan ya da dar kanal şikayeti olan hastalarda boyun-ense ağrısı, her iki kürek kemiğine vuran ağrı, kollara doğru yayılan ağrı, uyuşukluk gibi şikayetler görülebilir. 

Özellikle gerilim tipi baş ağrısı adı verilen durumlarda hastanın strese, uykusuzluğa, yorgunluğa bağlı olarak da baş ağrısıyla birlikte ense ağrılarına sık rastlanır. Peki boyun ağrısı tutulması için hangi doktora gidilir, sol boyun ağrısı için hangi doktora gidilir, boyun kas ağrısı için hangi doktora gidilir?

Çok çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan boyun ağrısı için gitmeniz gereken bölüm Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğidir. Boyun ağrısı için hastanelerin ortopedi veya fizik tedavi polikliniklerine hastalığın durumuna göre de yönlendirilebilir.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 15:04
  1. Boyun ağrısı için hangi doktora gidilir
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