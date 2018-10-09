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Boyu çok uzun diye ailesi evden kovdu!

Erzurum’da yaşayan Akromegali hastası Serap Demir, boyunun 2 metreye ulaşmasından dolayı üvey babası tarafından evden kovuldu. Demir, yetkililerden yardım bekliyor.

09 Ekim 2018 Salı 09:25
Boyu çok uzun diye ailesi evden kovdu!

Aslen Adıyamanlı olup Erzurum’da doğup büyüyen Serap Demir (24), yaşı ilerledikçe boyu sürekli uzamaya başladı. 24 yaşına geldiğinde boyu 2 metreye ulaşan Demir, üvey babası tarafından boyunun çok uzun olduğu ve hastalığının ilerlediği gerekçesiyle evden kovuldu. Öz babasının cezaevinde olması nedeniyle sokakta kalan genç kız, bazı geceleri ise hastanede kalıyor.

Babam da beni evden kovdu

Genç kız ailesinin kendisine sahip çıkmadığı ifade ederek, “Dışarıya çıktığım zaman insanlar boyuma gülüyor. Kalabalık yerlere çıkamıyorum, oturamıyorum dışarıda insanlar bana güldükçe psikolojim bozuluyor. Boyum tam olarak 2 metre doğuştan bu şekildeyim yaşım ilerledikçe sürekli boyum uzamaya başladı. Babam cezaevine girince annem başkasıyla evlendi, üvey babam da beni evden kovdu. Bu boyla bana kimse iş vermiyor. Geceleri hastane köşelerinde kalıyorum, hastayım kimse maalesef bana yardım etmiyor” dedi.

Yetkililerden tek isteğinin bir ev olduğunu belirten Demir, “Sadece bir evim olsun içinde rahatça yaşayabileyim, kiramı karşılasınlar yeter. Hastane köşelerinde yaşamaktan sıkıldım. Ailem bana sahip çıkmıyor, gidecek bir yerim yok. Tek istediğim yaşayabileceğim bir evim olsun” diye konuştu.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 09:25
  1. Adıyaman
  2. Aile
  3. Erzurum
  4. demir
  5. GÜNCEL Haberleri

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  • hulusihulusi54 dk önce
    aile bakanlığı ne işe yarar laann haber doğruysa yazıklar olsun 
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