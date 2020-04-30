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Aktüel

Boyner.com.tr'den sporseverler için indirim fırsatı

4 gün sürecek Boyner Spor Festivali kapsamında, spor giyimde yüzde 50'ye varan indirimler boyner.com.tr'de sporseverlere sunuluyor

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:28:03 -
Boyner.com.tr'den sporseverler için indirim fırsatı

İSTANBUL (AA) - Spor giyimde yüzde 50'ye varan indirimler, Boyner Spor Festivali kapsamında boyner.com.tr'de sporseverlerle buluşacak.

Boyner açıklamasına göre, evde spor yapmak trend haline gelirken, sportif kıyafetlere ve aksesuarlara ilgi de gün geçtikçe artıyor.

Kadın, erkek ve çocuklar için sunduğu ürün çeşitliliği ile aktif spor giyim pazarında öne çıkan Boyner'in internet mağazası boyner.com.tr, sporseverleri çok sayıda seçenekle buluşturuyor.

Boyner.com.tr, bu dönemde spora başlayanlar, aktif olarak spor yapanlar ya da günlük hayatında da spor giyimden vazgeçemeyenler için ayrıcalıklı Boyner Spor Festivali'ni düzenliyor. 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde 4 gün sürecek Boyner Spor Festivali kapsamında, spor giyimde yüzde 50'ye varan indirimler boyner.com.tr'de sporseverlere sunuluyor.

Boyner.com.tr'de farklı markaların farklı spor dalları için tasarlanan spor ayakkabılardan eşofman takımlarına, sporcu atletlerinden taytlara, şortlardan tişörtlere, sweatshirtlerden çantaya uzanan pek çok ürün yer alıyor.

Spor yapmaya yardımcı olan çorap, boyunluk, şapka, matara gibi birçok aksesuar da sporseverlerin beğenisine sunuluyor.



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