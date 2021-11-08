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Dünya Böylesi ne görülmüş ne de duyulmuştu: 335 bin yıllık çocuk kafatası bulundu!
Dünya

Böylesi ne görülmüş ne de duyulmuştu: 335 bin yıllık çocuk kafatası bulundu!

G. Afrika'nın Rising Star mağarasında 335.000 yıl önce yaşadığı tahmin edilen bir çocuğa ait kafatası buldu. Kafatasının ilk insanlara dair çok önemli bulgular sunacağı düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 16:14:00 -
Böylesi ne görülmüş ne de duyulmuştu: 335 bin yıllık çocuk kafatası bulundu!

Bilim insanları Güney Afrika'nın Rising Star mağarasının derinliklerinde ‘Leti’ adını verdikleri bir çocuğa ait kafatası keşfetti. Çocuğun 335.000 yıl öncesinde yaşadığı tahmin ediliyor. Ayrıca esrarengiz mağarada, 2013 yılından bu yana insan atasının ilk fosilleri olarak kabul edilen yaklaşık 24 kişiye ait kalıntılar bulundu.

Çok gizemli

Bilim insanlarına göre bir mağarada tek bir türden bu kadar çok bireyin bulunması gizemli bir durum. İçeri girmenin tek yolu, oluk olarak bilinen 12 metre dikey bir kırılma. Jeologlar ve mağaracılar şimdiye kadar başka bir geçit bulamadı. Leti'nin küçük kafatası, mağara tabanından yaklaşık 80 cm yükseklikte bulundu.
PaleoAnthropology dergisinde yayınlanan makaleye göre, bölge modern ekipmanlarla deneyimli mağaracılar için zar zor gezilebilir durumda. Makalede 240.000 yıldan daha uzun bir süre önce, turuncu beyinli insan atalarının, karanlık, labirent benzeri bir mağaraya kasıtlı olarak girip ölülerini yerleştirdiği belirtiliyor.

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