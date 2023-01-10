Böylesi görülmedi! Vücuttaki iltihabı kurutuyor: 1 hafta içinde tüm iç organları temizliyor

KIRMIZI KAN HÜCRELERİNİN AZALMASIYLA...

Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalması ile birlikte vücut iltihaplara karşı korunmasız bir hale gelir. İltihap oluşması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur, sık görülen nedenler arasında enfeksiyon kapmak, zatürre, lupus, romatizma gibi hastalıklar yer alır.

İLTİHAP SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER NELERDİR?

Vücudun birçok farklı bölgesinde görülebilen bu sağlık sorunu enfeksiyonlara karşı vücudun oluşturduğu bir kalkan olarak da adlandırılabilir. İltihap söktürücü bitkiler günümüzde çoğu uzman tarafından önerilen iltihap kurutucu yöntemler olarak bilinmektedir. İltihap söktürücü bitkiler nelerdir...

AK SÖĞÜT KABUĞU:

Bu kabukta aspirin ile benzer özellikler taşımaktadır. içerisinde Salisin adlı madde bulunmaktadır. Ayrıca ak söğüt kabuğu ağrı kesici özelliktedir.

İltihap giderici özellikte olan ak söğüt kabuğu aspirine göre etkisi daha uzun seviyededir. Ak söğüt kabuğunun çayı demlenip tüketildiğinde vücutta oluşmuş her türlü iltihabı kurutmaktadır.

FESLEĞEN:

iltihapla savaş verme de ilk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleğendir. Bu bitkiye kendisine has koku ve tat veren bileşen öjenol dur.

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Fesleğen iltihap giderici özelliğe sahiptir.

CAYENNA BİBERİ

içerisinde kapsaisin adlı madde özel olarak diğer iltihabi hastalıklar ve artrit hastalıklarla ilgili olarak COX -2 adlı enzimi yok etmektedir.

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan cayenna biberi iltihabı kurutucu özelliğiyle bilinmektedir.

CEVİZ

Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. CRP maddesinin yüksek çıkması kalp hastalıklarına neden olduğu için düzenli olarak ceviz tüketimi ile kalp hastalıklarından da korunmak mümkün.

Kullanım için bir su bardağı içine 3 tane ceviz atarak tüm gece bekletin, sabah aç karnına bu suyu için. Cevizli su tüm gün dinç kalmanızda etkili olacaktır.

ISIRGAN OTU:

Oluşan toksinleri böbrekler aracılığıyla atılmasına sebep olmaktadır.

Aynı zamanda vücuttaki iltihabın kimyasalları azaltır ve ağrı kesici özelliği taşımaktadır.

ISPANAK

Sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak içinde iltihap kurutan antioksidanlar ve bol miktarda E vitamini bulunur. Ispanak içinde yer alan diğer bir madde ise alfa-lionelik (ALA) isimli asittir.

Bu asit iltihapların neden olduğu ağrıları azaltan bir etkiye sahiptir. Ispanaktan yararlanabilmek için yemeğini yapabilir ya da suyunu tüketebilirsiniz.

OREGANO:

Serbest radikallerle savaşan bileşendir. Oreganonun içerdiği bioflavanoid ve polifenol maddeleridir.

Hücrelerde ne kadar serbest radikal varsa vücutta oluşan iltihap da o kadar azalacaktır.

ZENCEFİL

İltihap söktürücü bitkilerden birisi de zencefildir. İçerdiği gingerol isimli iltihap giderici bileşim ile doğal bir iltihap kurutucu olan zencefili iltihapların engellenmesi ve kurutulması için kullanabilirsiniz. Zencefil düzenli kullanım ile eklem romatizmaya bağlı ağrıları azaltmakta, şişlikleri yok etmektedir.

Aktarlardan satın alabileceğiniz zencefil, kök ve toz şeklinde satılmaktadır. İki türlü kullanım da iltihap kurutucu özelliği taşıdığından istediğiniz ürünü tercih edebilirsiniz. Kanı sulandırma yan etkisi olan zencefili doktorunuza danışmadan almanız ise tavsiye edilmez.

ZERDEÇAL

Hindistan yemek kültürünün önemli bir parçası olan zencefil içerdiği curcumin isimli madde ile iltihaplara karşı etkili doğal bir antioksidandır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalara göre cucurmin isimli maddenin iltihaplanmaya neden olan farklı moleküler yapıları engellediği kanıtlanmıştır.

Zerdeçal eklem iltihabı, kas burkulması vb. hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Zerdeçal ile kullanım yapmak için 1 çay kaşığı zerdeçalı, 1 su bardağı suyun içinde karıştırılmalı ve düzenli olarak tüketim yapılmalıdır. Diğer bir kullanım şeklinde ise 1 çay kaşığı zerdeçal ile 1 su bardağı sütü karıştırmak yeterli olacaktır. Karışımın etkili olabilmesi için haftada birkaç kere tüketim yapılmalıdır.

ZEYTİNYAĞI

Vücudunuzda iltihap var ise en etkili bitkisel ürünlerden birisi zeytinyağı olacaktır. Tam etki sağlaması için saf zeytinyağı tercih etmeniz gerekir. Zeytinyağını yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanabilir ya da harici bir biçimde masaj için kullanmayı tercih edebilirsiniz.

İltihap kurutma özelliği ile dikkat çeken zeytinyağı şeker ve romatizma gibi hastalıklara karşı da vücudun direncini arttıran bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.

SARIMSAK

Sarımsak içeriğinde yer alan bazı maddeler sayesinde anti-inflamatuar yani iltihap giderici özelliğe sahip bir üründür. Kokusundan dolayı tercih etmek istemediğiniz sarımsağı su ile birlikte hap gibi yutabilir ya da direk almak yerine yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

Sarımsak yerine sarımsak yağı da kullanabilir, sarımsağı iltihap söktürücü bitkilerden birisi olarak özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Kendisi oldukça küçük ve narin olan deniz börülcesi bitkisinin etkileri ise son derece büyük. Adeta vitamin hazinesi olan bu tuzlu bitkinin faydaları şöyle;

Mineral bakımından son derece zengindir. Tuzlu suda yetişir ve bu sayede minerallerin en saf halini içerir

A, B12, C vitamini, sodyum iyot, magnezyum, demir ve bol miktarda lif içerir. İçindeki bu mineral ve vitaminler asırlardır biliniyordu. Şimdilerde ise flavonoid içerdiği ortaya kondu. Önemli bir antioksidan olan flavonoid, kanserle mücadelede önemli bir kaynak.

Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. sabah'ın aktardığı haberde: Düzenli bir şekilde tüketildiğinde kalıcı zayıflama sağlayabilir.

Guatr rahatsızlığınız var ise, deniz börülcesinde bulunan iyot size çok iyi gelebilir. Ancak bunun için öncesinde doktorunuzdan onay almanız gerekmektedir. Troid hormonlarının dengesizliğini düzeltebilir.

İyi bir C vitamini kaynağıdır.

İdrar sökücü etkisi sayesinde vücuttan ödem atılmasını sağlar. İtihaplanmanın önüne geçer ve idrara düzenli bir şekilde çıkmaya yardımcı olur.

Zengin bir betain kaynağıdır. Bu madde, çocukluk çağı metabolik bozukluklardan olan homosistinüri tedavisinde kullanılır. Ispanakta %0,55 oranında bulunurken, bu oran 1 kilo deniz börülcesinde %5'tir. Ispanak sevmeyen çocuklara alternatif ve hatta bu konuda çok daha kıymetli olan deniz börülcesini yedirebilirsiniz.