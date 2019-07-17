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Böylesi daha önce görülmedi! Dilencinin üzerinden çıkan paralar, ekipleri şoke etti

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu bir dilencinin üzerinden 5 bin 500 dolar, 3 bin 800 Türk Lirası ve 31 bin Suriye Lirası çıktı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:44
Böylesi daha önce görülmedi! Dilencinin üzerinden çıkan paralar, ekipleri şoke etti

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında insanların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere karşı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında Atatürk Caddesi Abidin_Dino">Abidin Dino Parkı içerisinde dilencilik yapan Suriye uyruklu A.E.Ş yakalanarak idari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı’na getirildi. Burada yapılan üst aramasında 52 yaşındaki Suriye uyruklu A.E.Ş’nin üzerinden 5 bin 500 dolar, 3 bin 800 TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı. Üzerinden çıkan paralara Adana Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konulurken, A.E.Ş’ye Kabahatler Kanununa göre 153 TL cezai işlem uygulandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, insanların manevi değerlerini sömüren dilencilere karşı vatandaşı uyararak, dilencilere para verilmemesini ve görülmeleri durumunda 153’ün aranarak ihbar edilmesi çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:44
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