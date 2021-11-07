Böylesi ancak filmlerde olur! Köpek diye aldılar bakın ne çıktı

Evcil köpek diye satılan hayvanın bilimsel adı Lycalopex culpaeus olan And tilkisi olduğu ortaya çıktı, yetkililer şu anda kaçarken fotoğraflanan bu hayvanı arıyor.

Ördek ve tavukları yiyerek komşuları kızdıran ve evcil köpek olduğu zannedilen hayvanın aslında tilki olduğu ortaya çıktı.

Perulu bir aile, 6 ay önce Lima kentindeki küçük bir dükkandan köpek yavrusu olduğunu düşündükleri bir hayvanı satın almıştı.

Köpeğin sahibi Maribel Sotelo’nun aktardığına göre Run Run adını verdikleri hayvan, başlangıçta mahalledeki diğer evcil köpeklerle mutlu mesut oynuyordu ama hayvan büyüdükçe bir şeylerin "ters gittiği" anlaşıldı.

Run Run kümeslerdeki ördek ve tavukları avlayarak mahalle sakinlerini kızdırmaya başlamıştı.

Bunun ardından hayvanın ince bacakları, gür kuyruğu, sivri başı ve çıkık kulaklarıyla bir And tilkisi olduğu ortaya çıktı.

Ancak Run Run birkaç gün önce evden kaçtı. Şimdilerde Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Kurumu (SERFOR) yetkilileri onu özel bir merkeze veya hayvanat bahçesine götürmek için arıyor.

Sotelo, "Onun safkan bir köpek yavrusu olduğunu sanmıştık" diye konuştu.

SERFOR’da görev alan yaban hayatı uzmanı Walter Silva, tacirlerin birçok yabani hayvanı Loreto, Ucayali ve Madre de Dios gibi Amazon bölgelerinden kaçırdığını ve Lima'da sattığını ifade etti.

Yaban hayatı ticaretinin bu tür sonuçları oluyor. Yavrulardan birçok örnek çalınıyor. Bunun için ebeveynleri öldürüyorlar ve bu yavrular gayri resmi pazarlarda yasadışı olarak alınıp satılıyor.

Yetkililerin bu yıl Lima'daki yabani hayvanlara el koymak için 128 operasyon düzenlediğini aktaran Silva, yasadışı hayvan ticaretinin Peru'da üç ila beş yıl hapis cezasıyla sonuçlandığını ekledi.